China revela plano para impulsionar consumo com elevação da renda e subsídios

HONG KONG (Reuters) - O Conselho de Estado da China revelou neste domingo o que chamou de "plano de ação especial" para impulsionar o consumo interno, apresentando medidas que incluem o aumento da renda das famílias e o estabelecimento de um subsídio para cuidados infantis.

O plano surge após os níveis de demanda do consumidor na China sofrerem vários reveses nos últimos anos, devido a fatores como as interrupções causadas pela Covid-19 e uma crise imobiliária prolongada. Estes fatores reduziram a propensão das famílias a gastar e contribuíram para tendências deflacionárias.

Um relatório do conselho informou que o plano foi emitido para todas as regiões e departamentos para "impulsionar vigorosamente o consumo, expandir a demanda interna em todas as direções, melhorar a capacidade de consumo aumentando a renda e reduzindo os encargos".