Petróleo sobe com ataque dos EUA aos houthis e expectativas econômicas da China

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram ligeiramente nesta segunda-feira, depois que os Estados Unidos prometeram continuar atacando os Houthis do Iêmen até que o grupo alinhado com o Irã encerre seus ataques à navegação, enquanto os dados econômicos chineses aumentaram as expectativas de uma maior demanda.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que responsabilizaria o Irã por quaisquer ataques realizados pelo grupo Houthi que ele apoia no Iêmen, enquanto seu governo expandia a maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que Trump retornou à Casa Branca.