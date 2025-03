Hapvida retifica saldos contábeis e adere a acordo de renegociação de dívidas

As retificações decorrem da baixa de "certos passivos tributários diferidos" e seus efeitos tributários, de determinados ativos e passivos "sem expectativa de realização futura", de "parcela dos bloqueios e depósitos judiciais de forma extemporânea", entre outras questões, citou a Hapvida.

No fato relevante, a Hapvida também informou que aderiu em dezembro passado a acordo de renegociação de dívidas envolvendo multas devidas à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ressarcimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS).

"As condições propostas pelo acordo, intermediado pela AGU, viabilizaram considerável redução dos valores em litígio ou que potencialmente se tornariam litigiosos, resolvendo passivos de R$2,9 bilhões por R$1,7 bilhão, gerando um impacto líquido no nosso resultado de R$470 milhões, desdobrado em R$145 milhões no Ebitda e R$325 milhões no resultado financeiro", afirmou.