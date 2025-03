Órgão fiscal do Reino Unido eleva previsões de empréstimos estatais e reduz para crescimento

Por Andy Bruce e David Milliken

LONDRES (Reuters) - O governo do Reino Unido deve tomar emprestado 47,6 bilhões de libras (US$61,4 bilhões) a mais até o final da década do que o previsto há cinco meses, de acordo com as previsões do órgão supervisor fiscal do país divulgadas nesta quarta-feira.

Enquanto a ministra das Finanças, Rachel Reeves, iniciava um discurso semestral de atualização orçamentária no Parlamento, o Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês) afirmou que a perspectiva para as finanças públicas se deteriorou desde seu último relatório, assim como as expectativas para a economia.