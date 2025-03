Atividade da indústria da China atinge pico de 12 meses com encomendas fortes

No entanto, esse alívio deve ter curta duração, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar novas tarifas "recíprocas" na quarta-feira para lidar com desequilíbrios comerciais percebidos, potencialmente adicionando mais impostos sobre produtos chineses.

Trump já impôs uma tarifa cumulativa de 20% sobre todas as importações chinesas desde que retornou à Casa Branca em janeiro, acusando Pequim de não fazer o suficiente para conter o fluxo de produtos químicos usados para produzir o medicamento fentanil para os EUA.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial subiu para 50,5 em março, de 50,2 no mês anterior, de acordo com a Agência Nacional de Estatísticas), a leitura mais elevada desde março de 2024 e em linha com a previsão dos analistas em uma pesquisa da Reuters.

O PMI não manufatureiro, que inclui serviços e construção, acelerou de 50,4 para 50,8.

"Os PMIs oficiais sugerem que os gastos com infraestrutura estão aumentando novamente e que as exportações até agora permaneceram resilientes diante das tarifas dos EUA", disse Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China na Capital Economics.

"Mas as pesquisas ainda são consistentes com o crescimento mais lento do PIB no primeiro trimestre em meio à fraqueza no setor de serviços", acrescentou.