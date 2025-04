Em meio ao caos tarifário dos EUA, França convoca reunião do Mercosul com parceiros da UE

"No atual contexto geopolítico, todos os participantes concordam com a importância de diversificar as parcerias comerciais", disse um porta-voz do gabinete de Haddad à Reuters.

"No entanto, eles não podem aceitar um acordo desequilibrado que não proteja seus agricultores", acrescentou o funcionário.

A cláusula, uma espécie de pausa emergencial para restringir as importações, seria acionada no caso de um aumento repentino nas importações que desestabilizaria determinados mercados da UE. "O acordo já inclui uma cláusula geral, mas ela é muito difícil de ser acionada e não teria utilidade em caso de crise", disse o funcionário.

A reunião é um sinal de que os países da UE que se opuseram ao acordo intermediado pela Comissão Europeia no ano passado estão tentando encontrar um compromisso construtivo com o Executivo da UE, em um momento em que novos mercados na América Latina poderiam oferecer uma alternativa bem-vinda aos EUA para os exportadores europeus.

A França recebeu apoio da Holanda, Áustria, Irlanda, Polônia e Hungria, entre outros, em sua oposição ao acordo com o grupo de nações sul-americanas que inclui as potências agrícolas Brasil e Argentina.

(Reportagem de Michel Rose)