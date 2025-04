Tarifas de Trump podem fazer iPhone da Apple custar até US$2.300

Por Akash Sriram

(Reuters) - Seu iPhone favorito pode em breve ficar muito mais caro, graças às tarifas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma série de tarifas a países ao redor do mundo que podem alterar drasticamente o cenário do comércio global. Bens de consumo como iPhones podem estar entre os mais afetados nos EUA, com aumentos de 30% a 40% se a empresa repassar o custo aos consumidores, disseram analistas nesta quinta-feira.