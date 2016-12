Ganha até 2 salários? Pode ter direito a R$ 880; confira e saque até quinta

Getty Images/iStockphoto/StockFinland

Os trabalhadores que ainda não receberam o abono do PIS/Pasep referente a 2014 podem sacar seu dinheiro até quinta-feira (29) nas agências do Banco do Brasil (para servidores públicos) ou da Caixa Econômica Federal (para trabalhadores de empresas privadas). O abono salarial é de um salário mínimo (R$ 880).

Quem tem Cartão Cidadão com senha pode fazer o saque nos caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas até sexta-feira (30) --as agências bancárias estarão fechadas.

O prazo inicial era até o final de junho, mas o governo adiou a data duas vezes porque ainda faltava muita gente para receber.

Até segunda-feira passada (19), mais de 900 mil pessoas ainda não tinham sacado o benefício, segundo o Ministério do Trabalho. A maioria é dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.

Caso o trabalhador não retire o dinheiro, os recursos voltam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ele perde o direito ao abono.

Site indica quem tem direito

O ministério lançou um site para que trabalhadores consultem diretamente se têm direito ao abono salarial. Para fazer a consulta, é necessário informar o número do CPF ou do PIS/Pasep e a data de nascimento.

O sistema está disponível na página: http://zip.net/bgtp0v (endereço encurtado e seguro).

Saiba mais sobre o abono

Quem tem direito? O benefício é pago aos trabalhadores que receberam, em média, até dois salários mínimos por mês em 2014. É preciso estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o patrão tem que ter informado os dados do trabalhador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho.

Como saber se tenho direito? Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível consultar o site do ministério. O sistema está disponível na página: http://zip.net/bgtp0v (endereço encurtado e seguro). Também é possível fazer a consulta pelos telefones 158, 0800-7260207 (Caixa) e 0800-7290001 (Banco do Brasil), ou nas agências bancárias. É necessário informar o número do CPF ou do PIS/Pasep e a data de nascimento.

Qual o valor? Um salário mínimo. Servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil.

Onde sacar o dinheiro? O PIS (Programa de Integração Social) é para trabalhadores de empresas privadas e deve ser sacado na Caixa, enquanto o Pasep (Patrimônio do Servidor Público) é para servidores públicos, e deve ser sacado no Banco do Brasil.

O que acontece com o dinheiro não sacado? Os valores que não são sacados até o final do prazo vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), um fundo vinculado ao Ministério do Trabalho e responsável pelo pagamento do seguro-desemprego, por exemplo.