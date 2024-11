Opinião: Por que PL do mercado de carbono é boa oportunidade para o país

Os eventos climáticos extremos têm imposto muitas perdas humanas e materiais ao nosso país. Ao mesmo tempo, a crise climática representa uma janela de oportunidade histórica para nossa geração. Cabe aos formuladores de políticas públicas, empresários e consumidores, ou seja, a todos os cidadãos, extrair as lições certas do que temos vivido, evitar novos danos futuros e aproveitar o potencial singular do Brasil em contribuir com as soluções e ainda gerar prosperidade sustentável.

O ano de 2024 foi marcado por duas catástrofes no Brasil que infelizmente sintetizam o significado dos eventos climáticos extremos: as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas generalizadas em todos os biomas brasileiros. Ambos foram causados, primordialmente, pelo aquecimento global, resultado do aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera.

As chuvas torrenciais no Sul foram potencializadas pela elevação da temperatura no oceano, que aumentou a evaporação. Em vez de se deslocar na direção Norte, as nuvens que se formaram ficaram retidas no Sul por uma barreira de calor atípica. Esse mesmo calor causou a pior estiagem dos últimos 50 anos nas demais regiões do país, facilitando a ocorrência das queimadas.