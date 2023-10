Nos mercados globais, o preço internacional do petróleo, um dos fatores da equação do ministro da Fazenda, subiu quase 5% após o ataque surpresa do Hamas a Israel ter aumentado os temores de um conflito mais amplo, com investidores evitando ativos mais arriscados, como ações, e comprando ouro, títulos globais e o dólar.

Em linha com o rally no resto do mundo, as ações de petroleiras locais também subiram forte nesta segunda. Petrobras, 3R e Prio tiveram ganhos de até 7% no primeiro pregão, depois dos ataques do Hamas e da reação de Israel. Ativos de companhias aéreas caíram no mundo todo. Em São Paulo, as ações da Azul tinham a segunda maior queda da segunda-feira.

***

Nesta segunda (9), em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o envolvimento do Irã (apoiador do Hamas) "pode afetar o preço do petróleo."

Segundo ele, o dólar e o preço do petróleo foram dois riscos já mencionados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em seus comunicados.

***

Na avaliação feita pelo ministro ao presidente, segundo o UOL apurou, o quadro fiscal brasileiro e a inflação doméstica estariam endereçados com medidas enviadas ao Congresso este ano, como o fim do voto de qualidade no Carf, a tributação de fundos exclusivos e, no futuro, o fim dos JCP (juros sobre capital próprio).