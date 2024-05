Faria Lima: falha jurídica permitiu movimento da Vibra que irritou gestores

No geral, a interpretação do mercado é que a estruturação mal feita não é a regra na maioria dos ativos que circulam no mercado. E mesmo os que não têm cláusula de alienação fiduciária estão ancorados em empresas com boas avaliações de crédito.

Marcos Baroni, especialista em fundos imobiliários da Suno, uma casa de análise, comparou o efeito do episódio no mercado de CRI às investigações que sucedem qualquer acidente de avião.

"Quando um avião cai, a perícia vai apurar todas as circunstâncias, até falhas de projeto. A falta de uma cláusula de garantia real aqui parece ter sido a origem do problema, ainda na estruturação. É um problema isolado de um ativo, não vai contaminar a indústria", opina Baroni.

"Os CRIs lançados hoje são diferentes dos lançados no passado. Talvez o efeito seja que os gestores vão prestar mais atenção na questão da garantia, mas os CRIs não vão desaparecer", continua.

O UOL não conseguiu falar com a Confidere e com a Opea, empresa securitizadora da operação, pelos telefones disponíveis no site, mas não teve resposta.

Na seção de seu site destinada a informar investidores, a Opea afirma que "está se defendendo no processo arbitral e apresentou reconvenção com pedido de tutela cautelar para que a Vibra continue pagando os aluguéis até o final da arbitragem. A Opea também está tomando medidas para garantir que os investidores sejam informados sobre o andamento do processo."