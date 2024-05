Entenda o caminho do dinheiro doado pelo Pix até as vítimas do RS

O dinheiro doado pelo Pix do governo do Rio Grande do Sul para socorrer vítimas da enchente não entra no caixa do estado para despesas correntes, mas abastece um fundo de emergência criado para lidar com a crise.

O Pix com doação em dinheiro cai na conta SOS Rio Grande do Sul, que é gerida por um comitê que tem integrantes do setor público, de fundações e entidades privadas e de movimentos sociais. Até agora, segundo o governo, foram arrecadados R$ 72 milhões. O dinheiro ainda não começou a ser distribuído.

A maior dificuldade em momentos de tragédia é ter uma rede capilarizada, capaz de tomar decisões rápidas sobre como fazer o dinheiro chegar a quem realmente precisa.