Ditadura de Salazar submeteu Portugal a atraso econômico e asfixia política

No dia 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos pôs fim ao que restava do reinado autoritário de António de Oliveira Salazar, o mais longevo ditador da Europa no século 20. Economista formado na Universidade de Coimbra, o "Professor" foi escolhido ministro das finanças após o golpe de Estado em 1926. Assumiu o comando do governo em 1932, tendo instalado em Portugal uma tirania sem freios e contrapesos, baseada em clericalismo, instituições corporativas e subdesenvolvimento.

Em 1960, Portugal tinha a menor renda per capita da Europa ocidental (US$ 160, abaixo até mesmo da Turquia, US$ 214; para efeito de comparação, um americano ganhava, em média, US$ 1.354). A mortalidade infantil era a mais alta do continente e 32% da população era analfabeta (1).

Tecnicamente Portugal esteve no bloco liderado pelos Estados Unidos na Guerra Fria. Sob Salazar, o país passou a integrar a Otan em 1949 e permitiu o uso do território para o abastecimento de aeronaves militares americanas na ilha da Madeira e a construção de um complexo de transmissões de rádio pela CIA na região do Ribatejo para distribuir propaganda ocidental nos países da Cortina de Ferro.