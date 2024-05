Ao demitir Prates, Lula se une a Bolsonaro na mágoa com gestão da Petrobras

Há uma maldade antiga em Brasília segundo a qual a Petrobras não seria uma empresa, mas um "país amigo". A tirada irônica refere-se ao fato de, pelo tamanho e pelo poder de fogo financeiro, a estatal ter uma dinâmica cujas decisões nem sempre coincidem com os desejos políticos do Palácio do Planalto.

Esta distância entre o que o governo quer e o que a Petrobras faz está na origem das tensões que custaram os cargos de Roberto Castello Branco (2019-2021), Joaquim Silva e Luna (2021-2022) e o breve José Mauro Coelho (abril a junho de 2022).

Todos os três caíram após atritos com o então presidente Jair Bolsonaro, que nunca se conformou com a paridade internacional dos preços praticada pela estatal, mas nunca quis comprar a briga com agentes de mercado que apoiavam a política.