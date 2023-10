Populações de menor renda são diretamente favorecidas por recuos nos preços dos alimentos, uma vez que é maior o impacto do grupo alimentação no orçamento de famílias mais pobres. Tanto é assim que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), registrou inflação de apenas 0,11% em setembro, levando a uma alta de 2,9% no ano e a elevação de 4,51%, no acumulado em 12 meses.

Enquanto o IPCA registra as variações de preços, num dado mês, para famílias com renda entre um e 40 salários mínimos, o INPC apura a mesma variação de preços, e nas mesmas dez regiões metropolitanas, para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos.

Preços dos combustíveis para cima

Os vilões da inflação de setembro foram os combustíveis. Gasolina, com alta de 2,8% no mês, foi o item isolado que mais contribuiu para a elevação da inflação. Óleo diesel, com avanço de 10,11% nos preços, e gás veicular, com alta de 0,66% reforçaram o peso do sub-grupo na variação total do IPCA. Os aumentos nos preços dos combustíveis ficaram abaixo das previsões.

Outros indicadores da marcha da inflação, como a média dos núcleos e o índice de difusão, apresentaram bom comportamento em setembro. Os núcleos, que medem as variações de preço sem considerar fatores sazonais ou imprevistos, subiram 0,21% no mês. Menos, portanto, do que o índice cheio.

Já a difusão, que mede o número de itens que registraram aumento de preço, no total de 377 de bens e serviços da cesta do IPCA, ficou em 42,7%. O resultado é menor do que a taxa de 53% apurada em agosto, e bem abaixo da média histórica de 62%.