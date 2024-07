Com cortes nas despesas, Haddad deu um dedo, mas mercado quer a mão inteira

No governo, porém, as estimativas indicam aperto menor. No caso das receitas, por exemplo, a equipe de Haddad conta agora com quase R$ 40 bilhões no ano com receitas vindas de decisões no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Bem menos do que os R$ 55 bilhões antes previstos, mas ainda muito acima do que os analistas do setor privados preveem que poderão ser obtidos.

Quanto às despesas, no mercado também se avalia que o governo forçou para baixo nas estimativas. Previdência Social e BPC (Benefício de Prestação Continuada), programa de transferência de renda para idosos e pessoas com deficiência pobres, estão com gastos em aceleração.

No novo relatório bimestral, os gastos com os dois programas superaram as previsões oficiais em R$ 11 bilhões. Ao mesmo tempo, as economias com revisões de benefícios, após limpezas nos cadastros e detecção de fraudes, na Previdência e outros programas sociais, continuam previstas em R$ 9 bilhões, mas não se sabe o montante dessa revisão que já foi concretizada.

"Empoçamento" incerto

Para fechar a conta e cumprir a meta, mesmo no limite inferior de tolerância, o governo acena também com a folga do "empoçamento dos gastos". Em média, segundo constata a equipe de Haddad, média de R$ 20 bilhões anuais em despesas, autorizadas pelo governo, não são executadas, e acabam retornando ao Tesouro. Essas despesas já destinadas, mas não efetivadas, ajudam nos ajustes, mas são mais do que incertas.

Tudo considerado, o ajuste mais realista mostrado no relatório bimestral de julho, aliado aos bloqueios e contingenciamentos anunciados, não enterrou expectativas de que a meta zero de 2024 será alterada em algum momento deste segundo semestre. Se o governo entregou um dedo, o pessoal quer a mão inteira para diminuir a pressão