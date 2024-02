Revisões precoces já elevam PIB de 2024, mas ainda estão mais para chutes

As revisões precoces incorporaram informações desconhecidas em parte ou no todo em fins de 2023, bem como estimativas mais precisas do ritmo da atividade econômica no último trimestre do ano. Os números efetivos do trimestre outubro-dezembro, e, portanto, de 2023 como um todo, estão marcados para serem divulgados pelo IBGE daqui a 15 dias.

Com a esperada melhora no comportamento da economia em novembro e dezembro, em relação às previsões anteriores, cresceu a expectativa do tamanho do empuxo econômico que transbordará para 2024. Além disso, e mais relevante, calcula-se agora com mais precisão o efeito positivo na atividade da entrada em circulação de R$ 92 bilhões em precatórios adiados pelo governo Bolsonaro, e pagos pelo governo Lula, no fim do ano.

Peso dos precatórios no PIB

Do total de precatórios pagos, perto da metade diz respeito a pensões alimentícias, recebidos por pessoas físicas. Descontando impostos, venda antecipada do direito e alguma destinação à poupança, o dinheiro vai entrar na economia e impulsionar o consumo, o emprego e, no fim da roda, a atividade.

Só esse impulso de caráter fiscal, na média das estimativas, produziria aumento entre 0,2 e 0,3 ponto percentual nas projeções anteriores para o crescimento do PIB. É o que sustenta, em parte, o avanço das previsões de uma expansão econômica de 1,5%, em 2024, para pelo menos 1,8%.

Puxa-estica entre fiscal e monetário

O problema, para as projeções da marcha da economia, é encontrar o ponto certo entre o nível das restrições da política de juros e o ritmo do impulso expansionista do consumo na contas públicas. O puxa-estica da política fiscal e da política monetária, um movimento com muita tensão, é o que está determinando um crescimento econômico mediano com inflação mediana.