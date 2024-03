'Estilo Lula' de bombar gastos públicos explica aquecimento da economia

Consequência desse quadro, o rendimento real manteve-se em alta pelo oitavo mês consecutivo, encorpando a massa de salários, que está 6% acima do nível de janeiro de 2023, promovem expansão do comércio e dos serviços. Ao lado dos quase R$ 100 bilhões em precatórios pagos no fim de 2023, o crédito um pouco mais acessível também ajudou no impulso à atividade, influenciando não só varejo de bens de maior valor, caso de automóveis, mas também uma retomada de investimentos.

Com expansão de 0,6% em janeiro, pouco menos de três vezes acima do que a média das previsões no mercado financeiro, o ritmo da trajetória do IBC-Br desacelerou em relação a dezembro de 2023, quando a alta tinha sido de 0,8% sobre novembro. Mas ainda deixou um resíduo positivo para o conjunto do primeiro trimestre do ano.

Revisão do crescimento para cima

A partir do IBC-Br de janeiro, as projeções para o crescimento da economia, no primeiro trimestre, estão sendo revisadas para cima. Antes de conhecido o resultado do primeiro mês do ano, as previsões eram de crescimento de 0,3%, no período janeiro-março. Agora, são de alta entre 0,7% e 0,8%, com avanço de 2,4% sobre o forte número do primeiro trimestre de 2023.

Se esse novo e mais acelerado ritmo de crescimento fosse repetido ao longo de todo o ano de 2024, a economia cresceria em torno de 3%. Como as projeções, ainda que avançando, se concentram entre 1,8% e 2,2%, a suposição é a de que a marcha mais forte do primeiro trimestre não se sustentará no restante do ano.

Tal perspectiva de queda no crescimento, nos trimestres seguintes do ano, na avaliação de analistas, seria causada pela tendência de contenção de gastos públicos, e por uma ligeira piora nas expectativas para a inflação, que tem contribuído para um já agora mais disseminado sentimento de que o Copom (Comitê de Política Monetária) reduzirá o ritmo de cortes da taxa básica de juros (taxa Selic), podendo encerrar o atual ciclo de cortes acima dos 9% ao ano, que ainda predominam como taxa terminal.