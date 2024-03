Bons resultados adiam hora da verdade da meta fiscal para o 2º semestre

O governo ganhou um tempo antes de se ver diante da decisão de alterar ou não a meta de déficit zero para as contas públicas em 2024. A hora da verdade, antes prevista para este mês de março, ficou para o segundo semestre.

No primeiro bimestre do ano, a marcha de despesas e receitas públicas, exigiu bloqueio de R$ 2,9 bilhões, para evitar estouro nos limites de despesas, e manter a perspectiva de equilíbrio entre gastos e receitas primárias. O bloqueio é pequeno, representando apenas 0,14% do limite de gastos públicos e 1,42% do total de despesas não obrigatórias (discricionárias), previstas no Orçamento.

Não é certo que os bons resultados deste início do ano, tanto no lado dos gastos, quanto, principalmente, no da arrecadação, vão persistir durante o restante de 2024. Os gastos com a Previdência, por exemplo, segundo especialistas em contas públicas, continuam subestimados, e a arrecadação depende não só do desempenho da economia, mas também do sucesso de negociações difíceis com o Congresso.



Ainda é mais provável que a meta de déficit zero não seja cumprida, mas as perspectivas no campo fiscal melhoraram.