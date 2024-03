'Prévia' da inflação, IPCA-15 de março desta vez não é prévia da inflação

De um modo geral, a tendência da inflação para 2024 é de acomodação. De acordo com as projeções de Fabio Romão, economista responsável pelo acompanhamento de preços na LCA Consultores, referência do mercado em previsões de inflação, a alta de preços seguirá uma trajetória mensal comportada, com elevações mensais do IPCA inferiores a 0,5%.

No acumulado em 12 meses, a inflação ficaria, a cada mês, já a partir de março, sempre abaixo de 4%, encerrando 2024 entre 3,5% e 3,7%, dentro do intervalo de tolerância do sistema de metas. É um nível abaixo das projeções depois da divulgação do IPCA de fevereiro, sinalizando cautela para as avaliações de que o Copom (Comitê de Política Monetária) vai reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros (taxa Selic), a partir de junho.

Pressões nos preços dos alimentos cedem

As novas projeções mais benignas para a trajetória da inflação se contrapõem de certo modo às preocupações e incertezas reveladas na ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), também divulgada nesta terça-feira.

Incertezas com relação às pressões sobre preços, sobretudo no setor de serviços, em função do ritmo de aquecimento da economia, com a consequente persistência de um ambiente favorável à absorção de mão de obra no mercado de trabalho, fizeram com que o Copom alterasse a orientação para suas decisões futuras sobre a taxa Selic.

Em lugar de manter um ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual a cada 45 dias, o Copom preferiu se comprometer apenas com mais uma redução desse porte em maio, deixando em aberto a trilha que seguirá daí em diante. A ata, em resumo, dá sinais de que o ritmo de cortes possa se reduzir a 0,25 ponto por reunião, mas também reforça indicações de que o plano de voo da política monetária, no futuro próximo, dependerá, desta vez com mais intensidade, da evolução dos indicadores econômicos, cuja direção o Copom considera ser incerta.