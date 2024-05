Emprego em alta é um outro lado dos déficits nas contas públicas

Gasto público aquece mercado

A trajetória de queda na taxa de desocupação vem desde 2021, quando o desemprego, em março daquele ano, atingiu um pico de 14,9%. Já no governo Bolsonaro, e com mais intensidade no início do terceiro mandato de Lula, a melhora nos níveis do emprego tem relação com a ampliação de programas de transferência de renda. Com Lula, ainda é preciso agregar a retomada da política de aumento real do salário mínimo, e a retomada de programas de obras públicas, como no caso do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)

Os gastos públicos destinados a esses programas impulsionam a atividade econômica pela via do consumo das famílias. Não é sem razão que o consumo das famílias aumenta desde 2021, numa batida nunca inferior a 3% a cada ano.

De modo indireto, esse impulso também acaba influenciando positivamente o investimento. Com alta no consumo das famílias e em programas de obras públicas, a demanda cresce na economia, abrindo perspectivas para novos negócios, ampliação ou modernização dos já existentes. O impulso no investimento será mais firme se as condições financeiras forem mais favoráveis.

Melhora nas condições de vida

Um mercado de trabalho capaz de absorver a oferta os trabalhadores disponíveis contribui para um crescimento também mais forte da economia. Não se deveria esquecer, além disso, que o alargamento do mercado de trabalho atua, diretamente, na melhora das condições de vida das pessoas e do bem-estar geral da sociedade. Esse é um outro lado da moeda da expansão fiscal e de déficits nas contas públicas.