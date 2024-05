Agenda: Petrobras, Eletrobras e outras 42 empresas pagam proventos em maio

O mês de maio promete rechear o bolso dos investidores que investem com foco em renda passiva. Levantamento da coluna revela 44 empresas que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas entre os dias 1° e 31.

Empresas como Petrobras (PETR4), Taesa (TAEE11), Banco da Amazônia (BAZA3), Eletrobras (ELET6), Santander (SANB11), Caixa Seguridade (CXSE3) e Copasa (CSMG3) integram a lista de pagadoras.

Na primeira quinzena, o maior valor é do Banco da Amazônia (BAZA3), que paga juros sobre capital próprio de R$ 6,61 aos seus investidores no dia 8 de maio. Têm direito a receber os proventos os acionistas com participação na empresa no dia 26 de abril de 2024. Destaque também para a Eletrobras (ELET3; ELET5; ELET6), que remunera os seus acionistas com dividendos de até R$ 2,43 com papel. Para garantir os proventos é preciso ter as ações da empresa até o fechamento do dia 26.