FIIs de shoppings podem subir e pagam bem: como ganhar R$ 3.000 por mês?

Mesmo concentrado em SP, o fundo tem ativos em seis estados: São Paulo (87%), Tocantins (6%), Santa Catarina (3%), Rio Grande do Sul (1%), Rio de Janeiro (1%) e Mato Grosso (1%). Essa diversificação é uma vantagem, diz Marcos Banhara, analista da Guide Investimentos. Entre os ativos é possível encontrar o Mooca Plaza Shopping, São Bernardo Plaza Shopping, Santana Parque Shopping, entre outros.

É um fundo pouco endividado, com indicadores saudáveis e um valor atraente, diz Lourenço, da Ágora. A corretora atualizou a sua recomendação para compra após o fundo concluir a aquisição de 50% de participação no Shopping Jardim Sul, localizado no bairro Morumbi. O preço-alvo para o HGBS11 é de R$ 247 para 2024.

XPML11: o maior entre os FIIs de shoppings

O XP Malls (XPML11) é atualmente o maior fundo de shoppings do mercado, com 18 ativos, e concentração de 59% em São Paulo. Ele é proprietário de imóveis conhecidos pela sua qualidade, como o Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade São Paulo (na Avenida Paulista), Internacional Shopping, Shopping Cidade Jardim, entre outros. "Os ativos são mais voltados para o público classe alta, consumidores com maior poder aquisitivo e que acabam gastando mais nos shoppings", observa Chaves, da Dica de Hoje.

No passado, o seu risco de endividamento era grande, "mas por conta do seu crescimento rápido teve uma grande transformação", aponta Medeiros, do Desmistificando Research. Carol Borges, da EQI Research, afirma que o XPML11 realizou recentemente a maior captação já vista entre os fundos imobiliários, de R$ 1,8 bilhão. Com esse dinheiro, anunciou potenciais compras, como um shopping na Faria Lima "bastante icônico".

VISC11: tradicional e descontado

O VISC11 é um dos fundos mais tradicionais do setor, com 10 emissões no currículo e quase 300 mil metros de área bruta locável, distribuídos em 29 shoppings. "O fundo está ampliando seu portfólio atualmente, fez aquisições nos últimos seis meses", pontua Nabuco, da Empiricus Research.