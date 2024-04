Empregos no Brasil, Casas Bahia e balanços; veja destaques

Veja quais são os destaques desta terça-feira (30):

Casas Bahia: Justiça aprova recuperação extrajudicial da empresa

A Justiça de São Paulo deu seu avala para o pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia na noite de ontem (29).

Esse passo era necessário para que a empresa pudesse fazer acordos com os bancos credores.

As ações das Casas Bahia registraram alta durante o dia por conta dos acordos para prolongamento de dívidas fechados com Banco do Brasil e Bradesco.

Analistas esperam que, a partir de agora, a empresa consiga se reestruturar, focando na venda de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis.