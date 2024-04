Reforma tributária coloca país entre mais modernos? Especialistas avaliam

O sistema tributário foi concebido em 1950 e, por isso, está defasado. Maneira afirma que, na época, a economia era outra, muito baseada em mercadorias, enquanto hoje existem diversos avanços em relação ao comércio eletrônico, por exemplo. A legislação não acompanhou as mudanças, na prática, da economia.

As regras estão bem direcionadas, tem um trabalho cuidadoso, mas vamos ter que ver a implementação, se realmente vai funcionar conforme o esperado. Se for bonito no papel e na implementação e os agentes econômicos tiverem dificuldade, aí não vamos para os melhores do mundo.

Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria

Reforma ainda não está valendo

O Congresso precisa avaliar o projeto de lei complementar enviado por Haddad. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que os temas serão analisados por grupos de trabalho compostos por cinco ou seis parlamentares.

Haddad enviou o primeiro de dois textos ao Congresso. Ele institui a lei geral do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), da CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) e do IS (Imposto Seletivo). Também fala da maior parte das regras que regulamentam a reforma. O segundo projeto deve ser enviado na primeira quinzena de maio e vai tratar da atuação do Comitê Gestor do IBS e da distribuição das receitas do IBS entre os entes federativos