Cesta básica: veja produtos com isenção de impostos na reforma tributária

Produtos de higiente e limpeza

Alguns itens de higiene pessoal e de limpeza também têm redução de 60% da alíquota. São produtos principalmente consumidos por famílias de baixa renda, diz o documento.

Sabões de toucador

Dentifrícios

Escovas de dentes

Papel higiênico

Água sanitária

Sabões em barra

Sem caviar ou lagosta

Supermercados pediram inclusão de itens de luxo. No início do mês, a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) havia encaminhado um pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a ampliação do conceito de cesta básica.

Isenção para caviar e champanhe. A proposta dos supermercados defendia da defesa de isenção de impostos para itens como fígados gordos ("foie gras"), camarão, lagostas, ostras, queijos com mofo e cogumelos, e da redução de 60% na alíquota dos impostos para caviar, cerveja, vinho, champanhe e chocolate.