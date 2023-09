Diferentes tipos de problemas geram diferentes análises. Se houver uma queda livre, provavelmente ninguém sobreviverá. Se o pouso for na água, as chances aumentam, mas isso dependeria do ângulo de toque com a superfície, velocidade, inclinação, entre outros. Se for um incêndio, quem está próximo à saída de emergência terá mais chances de sair primeiro e se salvar.

Mesmo acidentes similares mostram resultados diferentes. Por isso, é necessário compreender que a chance de sobreviver a um acidente aeronáutico tem mais a ver com as condições em torno dele do que com o lugar onde se está sentado.