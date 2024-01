Há exatos 15 anos, um pouso de emergência era considerado um verdadeiro milagre. Um Airbus A320 caía de maneira controlada nas águas frias do Rio Hudson, próximo ao centro de Nova York (EUA) após colidir com gansos na decolagem.

Entre o encontro com as aves e o toque na água, se passaram cerca de três minutos. Todas as pessoas que estavam a bordo sobreviveram, o que é considerado um verdadeiro milagre devido às circunstâncias do acidente.

A decolagem

Na tarde do dia 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 da US Airways decolava do aeroporto LaGuardia, em Nova York (EUA). O destino era a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte.