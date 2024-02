Avião faz pouso de emergência com roda a menos; como isso é possível?

Um avião da Latam precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos na terça-feira por estar com uma roda a menos. Apesar do susto, não há relatos de pessoas gravemente feridas. Como é possível pousar com uma roda faltando?

Como é um pouso de emergência

O primeiro procedimento é o piloto sobrevoar a região pelo maior tempo possível para queimar combustível. Com isso, há a diminuição do peso do avião e do risco de uma explosão durante o pouso. Com os tanques praticamente vazios, o piloto se encaminha para o pouso definitivo.

O procedimento para tocar a pista é praticamente o mesmo de uma aterrissagem normal, mas com velocidade ainda mais reduzida. Todo avião toca obrigatoriamente primeiro com o trem de pouso principal (as rodas que ficam na parte central do avião).