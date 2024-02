Bateu em caminhão: 5 anos da queda de helicóptero que matou Ricardo Boechat

A queda

11.fev.2019 - Partes do helicóptero onde estava o jornalista Ricardo Boechat são vistas na Rodovia Anhanguera Imagem: Danilo Verpa/Folhapress

Com poucos minutos de voo, o helicóptero começou a apresentar problemas. O piloto teria iniciado uma manobra de autorrotação, que ocorre quando há uma falha no motor e visa conseguir realizar um pouso de emergência.

Análise das imagens de câmeras da concessionária indicam que o piloto queria tocar o solo entre as duas pistas elevadas do Rodoanel no cruzamento com a rodovia Anhanguera. A aeronave, entretanto, passou pelo vão entre elas e caiu na pista localizada logo abaixo.

Helicóptero foi atingido por um caminhão. A pouca distância de tocar o solo, a aeronave foi atingida pelo veículo, que não conseguiu vê-la caindo.

Boechat e o piloto morreram no local em decorrência de vários traumatismos causados após a colisão com o caminhão. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves.