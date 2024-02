Avião pousa em emergência em plantação, não decola e agora paga aluguel

Um avião da Ural Airlines realizou um pouso de emergência em um campo de trigo na Rússia. O Airbus A320 levava 165 pessoas a bordo, e ninguém se feriu. O caso aconteceu em setembro de 2023.

Algumas tentativas foram cogitadas para retirar o avião da plantação, mas uma série de problemas mudou o destino da aeronave. No local até hoje, a dona do A320 tem que pagar aluguel ao fazendeiro pelo uso do terreno.

O voo

No dia 12 de setembro do ano passado, o avião realizava um voo doméstico entre Sochi e Omsk, na Rússia. O pouso estava previsto para acontecer pela manhã, no aeroporto Tsentralny.