Centenas de jatos deixam Las Vegas após Super Bowl. Qual famoso polui mais?

No dia 11 de fevereiro, o Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers no 58º Super Bowl. No dia seguinte à principal disputa de futebol americano do mundo, centenas de jatos executivos deixaram Las Vegas, no estado de Nevada (EUA).

A movimentação chamou atenção das redes sociais em um momento em que o impacto ambiental dos voos nos chamados jatinhos é questionado. Isso inclui trajetos que poderiam ser feitos em pouco tempo de carro.

Em 2022, um ranking mostrou quais as celebridades mais poluíam com seus jatos (veja mais abaixo). Coincidentemente, a líder do ranking, a cantora Taylor Swift, namora o jogador Travis Kelce, integrante do time que venceu a partida.