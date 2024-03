Cajamar, Olímpia e Guarujá: o que se sabe sobre os novos aeroportos de SP?

Em entrevista à revista Exame, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que está conversando com a empresa e que já montou um grupo de trabalho no ministério para desenvolver o projeto. Anteriormente, o local tinha expectativa de receber voos nacionais e internacionais. A capacidade prevista era de até 50 milhões de passageiros por ano, mais do que o operado atualmente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que movimentou cerca de 40 milhões de passageiros em 2023.

As pistas do Nasp, conforme planos à época, teriam 3.500 metros de extensão. Isso é maior que aquelas de Congonhas (SP) e do Santos Dumont (RJ), permitindo que o local recebesse o maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380.

Na visão do ministro, o novo aeroporto em Cajamar serviria para transporte de cargas e de passageiros. A região é forte no setor logístico, com vários centros de distribuição, além de ser cortada por rodovia e linha de trem.

Em nota, a CCR descartou a intenção de construir um novo aeroporto em São Paulo, como já havia ocorrido em 2023, mas que poderá colaborar com o governo. Veja o posicionamento da empresa:

"O Grupo CCR tem como estratégia em sua plataforma de aeroportos a execução de um plano de quase R$ 2 bilhões em obras de modernização e melhorias nos 15 aeroportos que compõem os Blocos Sul e Central, sob sua concessão desde março de 2022, e não tem planos de investir na construção de um novo aeroporto em São Paulo.



Entretanto, como possui estudos detalhados sobre o empreendimento, além de um terreno adequado ao projeto, o Grupo está aberto a colaborar com as autoridades setoriais compartilhando conhecimento e informações que possam auxiliar no desenvolvimento desta iniciativa".

