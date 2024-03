Americanas vende jato: Avião brasileiro é o mais vendido e favorito nos EUA

A gigante Netjets, empresa do setor de táxi aéreo e de propriedade compartilhada de aeronaves, possui mais de 100 exemplares do Phenom 300. A companhia ainda fechou uma encomenda para 100 unidades extras do modelo, um negócio anunciado em 2021 no valor de US$ 1,2 bilhão.

Até parentes de bin Laden usaram o modelo. Um avião do modelo pertencente à empresa da família do terrorista Osama bin Laden (1957-2011) caiu na Inglaterra em 2015 com alguns de seus parentes, segundo o embaixador saudita no Reino Unido à época.

Luxos

Recorte mostra o interior do jato executivo Embraer Phenom 300 Imagem: Divulgação/Embraer

Interior personalizado. O comprador pode escolher os detalhes do interior de seu avião conforme o próprio gosto. A fabricante disponibiliza diversas versões de tecidos e costuras, além de estilos diferentes de cores.

Entretenimento e conforto. O avião tem um sistema de controle de iluminação a bordo, além de monitor retrátil. As poltronas têm braços retráteis e apoios, como o de cabeça, ajustáveis.