Teorias da conspiração e mistério: Os dez anos do sumiço do voo MH370

Há dez anos, no dia 8 de março de 2014, avião do voo Malaysia Airlines 370 desaparecia sem deixar rastros. O voo MH370 era realizado por um Boeing 777 de matrícula 9M-MRO, que levava 12 tripulantes e 227 passageiros.

No começo do mês, o governo da Malásia demonstrou interesse em continuar as buscas. Até hoje, o sumiço do avião é envolto de mistérios e teorias da conspiração.

O voo

O decolou em 8 de março de 2014 do Aeroporto de Kuala Lumpur (Malásia) com destino a Pequim (China). Enquanto passava do controle de tráfego aéreo da Malásia para o do Vietnã, o avião perdeu o contato com o solo.