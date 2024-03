Conheça a capitão Jeciane, 1ª mulher a pilotar o maior cargueiro da FAB

A ficha não caiu ainda

Capitão Jeciane, a primeira a comandar o KC-390 Millennium na FAB (Força Aérea Brasileira) Imagem: Instagram/jecianev

UOL: Como é ser a única mulher pilotando o maior avião militar fabricado no Brasil?

Capitão Jeciane: A ficha não caiu ainda. Fiz o simulador do KC-390 em São José dos Campos (SP), já fui para a Bélgica e para a Indonésia para treinar no simulador do avião C-130 Hércules, fiz o simulador do C-105 Amazonas em Manaus (AM), do Bandeirante em Curitiba (PR), e eles proporcionaram grande ensinamento tanto da condução normal dos voos, quanto da parte de emergências.

Por enquanto, vejo mais como um novo projeto. Ainda não tenho essa noção do que que é ser a primeira mulher [a pilotar o KC-390]. Me vejo podendo incentivar outras mulheres a saberem que é possível chegar lá. Tem muita gente que ainda não sabe que mulher pode ser piloto na FAB.

No meu Instagram, muitas vezes comentam que não sabiam que mulheres poderiam fazer isso. O que espero que venha a ser impacto dessa função que estou assumindo é incentivar outras e mostrar que a gente pode chegar lá de fato também.

UOL: Mulheres de turmas antigas serviram de inspiração?

Capitão Jeciane: Quando eu estava pensando em entrar na FAB, foram elas que me incentivaram. Via aquelas cadetes da AFA (Academia da Força Aérea) com cachecol [de aviadora], celebrando por terem feito o primeiro voo solo, e falava comigo mesma "que incrível". Imagino que, talvez, eu possa ser essa mulher para outras que queiram entrar na FAB.