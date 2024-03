Brasil: Como são feitos helicópteros na maior fabricante da América Latina?

A participação da empresa no mercado brasileiro é de 47%, segundo a fabricante, totalizando 699 helicópteros. No segmento governamental, que inclui polícias, bombeiros, casa civis entre outros órgãos públicos, essa fatia sobe para 82%. Já no ramo militar, a empresa tem 152 aeronaves nas Forças Armadas, uma parcela de 76% do setor de asas rotativas.

Em 2023, a Helibras faturou R$ 1 bilhão, e a previsão é que eeste valor suba para R$ 1,5 bilhão em 2024. Enquanto ano passado foram 25 helicópteros entregues, a expectativa é que até dezembro sejam feitas 32 entregas.

Aproximadamente 15% do faturamento é ligado à exportação para países como Chile, Argentina, Equador, Bolívia e Paraguai. A guerra na Ucrânia e os ataques de Israel a Gaza impactam negativamente na cadeia produtiva, com peças e insumos demorando mais para serem entregues.

Hoje, o nível da engenharia da empresa permite que ela elabore e fabrique peças para qualquer local do mundo, incluindo a matriz da Airbus. Esse desenvolvimento ocorreu graças à transferência de tecnologia das últimas décadas, que transformou a companhia em uma indústria de ponta, sendo reconhecida, além da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), do órgão regulador do setor na Europa, a Easa.

A fábrica, além de ter mudado a economia da região de Itajubá, coloca o país ao lado de outros países como Rússia, China, Alemanha, França e EUA, que são os principais desenvolvedores de helicópteros do mundo. Um exemplo da capacidade da engenharia brasileira é a adaptação de mísseis Exocet, uma das principais armas antinavio do mundo. Os H225 da Marinha foram adaptados para receber o armamento, e todo o projeto foi feito no Brasil.

Importância para o país