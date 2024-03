Passagem aérea pode ficar cinco vezes mais cara na véspera. Quando comprar?

O período ideal para a compra seria ao menos 30 dias de antecedência, segundo Luiz Moura, cofundador da Voll e conselheiro da Fecomercio-SP. Uma passagem comprada um mês antes do voo pode custar até quatro vezes menos que aquela adquirida a apenas uma semana da viagem.

Por exemplo, uma viagem na ponte aérea saindo do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a mesma passagem aérea apresentou, em 2023, aumento de até 370% se, em vez de comprada com 30 dias de antecedência, ela for adquirida apenas seis dias antes

Luiz Moura, da VOLL

Ainda segundo o executivo, o valor médio do bilhete emitido com 30 dias de antecedência em 2023 pela empresa custava R$ 346. Já, quando comprado um dia antes, esse valor subia para R$ 1.626, ou seja, quase cinco vezes mais o valor em comparação com um mês de antecipação.

O levantamento foi feito a partir de 300 mil passagens emitidas pela empresa no ano de 2023. Naquele ano, a média de antecedência da compra das passagens pela Voll foi de 22 dias.

Viagens adquiridas na véspera ou no próprio dia costumam custar ainda mais e não foram usadas no levantamento. Isso se deve ao fato de que as pessoas que viajam tão em cima da hora realmente precisam fazer isso por qualquer motivo que seja, e o preço não seria o impeditivo, como em caso de contratos a serem fechados ou emergências familiares.

Planejamento é fundamental

Em 2024, haverá um total de sete feriados em dias úteis, sendo cinco deles prolongados. Esse número é menor do que em 2023, quando foram dez feriados ao todo, sendo nove prolongados.