Laurita Augusto, da Azul: 'O 'não', pra mim, era como um 'tente de novo''

Na mensagem, os passageiros eram informados que os voos não teriam como ser realizados, e que, se fosse o caso, poderiam ir embora para casa que teriam os gastos reembolsados. Ao final, ela lembra que saiu chorando com a situação, mas que deu tudo certo, ainda mais porque contou com a presença da polícia para garantir que não fosse agredida.

Ouvir o outro

Laurita Augusto, diretora de serviços e operações da Azul, durante evento em comemoração aos 15 anos da companhia aérea Imagem: Arquivo pessoal

Laurita diz que não há como exigir que as equipes atendam bem aos passageiros se ela não faz isso com eles. Para isso, mudou a forma de lidar com os profissionais no cotidiano.

Além de buscar conhecimento sobre outras culturas, em outros países, precisou entender como os trabalhadores veem o emprego hoje em dia. Em grande parte, diz a executiva, as pessoas trabalham em busca de um objetivo no emprego, e é preciso que elas vejam isso.

Desde permitir que os funcionários trabalhem com projetos próprios, os trabalhadores sob seu comando podem mudar de área temporariamente para conhecer qual a melhor se adequam, sem impedimento. Muitas vezes, quem entra no atendimento nos aeroportos deseja voar como tripulante, seja como comissário ou piloto, e, na medida do possível, essas mudanças são permitidas dentro de sua gestão.