Mi-26: maior helicóptero do mundo carrega avião e ajudou em Chernobyl

Uma das principais missões na qual o helicóptero foi usado foi após o acidente nuclear da usina de Chernobyl, na Ucrânia, ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986. À época, o país pertencia à União Soviética, e essas aeronaves foram utilizadas para diminuir o impacto da tragédia.

Cerca de 30 Mi-26 foram usados para fazer medições da radiação emitida no local do acidente, além de jogar materiais como areia, boro e chumbo para cobrir o núcleo do reator número 4, que foi destruído na explosão. Sua estrutura foi adaptada para proteger as tripulações, que poderiam ficar expostas a índices fatais de radiação.

A própria ONU (Organização das Nações Unidas) já utilizou o helicóptero em uma de suas missões humanitárias. A Autoridade Provisória das Nações Unidas no Camboja operava o Mi-26 entre 1992 e 1993 após o fim da Guerra Civil no Camboja em ações de apoio à transição do poder no país asiático.

Helicóptero Mi-26 com o padrão da ONU: Exemplar é dedicado a missões humanitárias Imagem: Flickr/Aeroprints

Até tem maior...

O Mi-26 é o maior helicóptero produzido em série até hoje. Alguns protótipos maiores do que ele chegaram a ser construídos, mas não passaram de protótipos.