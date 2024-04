Tem buzina? E ré? As peças em comum entre aviões comerciais e carros

O acionamento dos motores é feito com o uso de pressão pneumática. Desta forma, o motor auxiliar injeta ar para os motores principais, fazendo com que a turbina comece a girar e movimente as outras partes do motor. Com o aumento da rotação, ele começa a queimar o combustível e gerar a própria energia.

Para isso, o piloto precisa acionar as bombas de combustível e hidráulicas, além do sistema de partida do motor.

Buzina

Jatos comerciais possuem buzinas como instrumento de comunicação ao invés de alerta. Sendo assim, ela é acionada pelo tripulante somente quando a aeronave está em terra. O objetivo é chamar a atenção da equipe mecânica.

Outro diferencial é que, nos aviões, o botão identificado como "Ground", "GND" ou "horn" fica em meio a outros comandos, e não no manche (como no volante do carro).

O som varia de acordo com o modelo ou fabricante do avião, mas é de alta frequência, para ser ouvido em meio aos barulhos do aeroporto. A caixa de som fica embaixo da aeronave.