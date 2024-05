Estágio em fabricantes de aviões é mais concorrido que a Fuvest; veja vagas

Segundo a empresa, a concorrência foi de 150 candidatos por vaga. Esse número é maior do que todos os cursos oferecidos pela Fuvest, principal vestibular para ingresso na USP (Universidade de São Paulo), o mais concorrido do país.

Veja o ranking comparando as relações de candidatos inscritos por vaga do programa de estágio da Boeing e alguns dos principais cursos da USP:

Programa de estágio Boeing 2024: 150 candidatos por vaga

USP - Medicina em São Paulo: 117,7 candidatos por vaga

USP - Medicina em Ribeirão Preto (SP): 86,6 candidatos por vaga

USP - Psicologia em São Paulo: 62,6 candidatos por vaga

USP - Audiovisual: 37,7 candidatos por vaga

USP - Medicina veterinária em São Paulo: 30,5 candidatos por vaga

USP - Direito: 20 candidatos por vaga

Embraer tem vagas abertas

A Embraer está com 200 vagas abertas para o programa de estágio que tem início no segundo semestre de 2024. A empresa é a maior do setor aeroespacial do país e terceira maior fabricante de aviões do mundo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio neste site. O processo seletivo é 100% virtual, e há vagas para os modelos remoto, híbrido ou presencial.