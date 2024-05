Por que aéreas da Ásia e Oriente Médio dominam lista de melhores do mundo?

As empresas da região também dominam diversas outras categorias da premiação, com as de melhor equipe de bordo, melhor primeira classe, melhor classe executiva, limpeza da cabine e melhores serviços de aeroporto.

Luxo e bom atendimento

Uma das características mais marcantes das companhias aéreas da Ásia e do Oriente Médio é o luxo proporcionado aos passageiros da primeira classe e da executiva. Os passageiros das áreas mais sofisticadas do avião encontram, dependendo da empresa, suítes com cama de casal, serviço de mordomo, chuveiro a bordo, entre outras regalias.

No entanto, mesmo os passageiros da classe econômica também recebem atenção especial das companhias asiáticas e do Oriente Médio.

Um dos motivos para as empresas da Ásia e Oriente Médio dominarem o topo do ranking é a cultura regional em prestar um bom atendimento, com constante treinamento.

O maior contribuidor para a qualidade do produto é a qualidade do treinamento das pessoas. E isso vale para a área de serviço, algo cultural de povos do oriente.