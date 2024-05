Refinaria, penitenciária, fábrica de explosivos: onde é proibido sobrevoar?

Pedreira Rio Zoada: Localizada em Joinville (SC), ali são realizadas constantes operações de detonação, obrigando uma altura mínima de sobrevoo de 610 metros acima do nível do solo.

Campo de Instrução de Reserva do Exército (PR): O local é um centro militar que não deve ser sobrevoado a menos de 4 km de altitude devido ao risco envolvendo as atividades realizadas no local. Ao mesmo tempo, o Campo de Instrução Marechal Hermes, em Três Barras (SC), não deve ser sobrevoado a menos de 8,8 km de altitude, um pouco menos do que a de grande parte dos voos comerciais.

Quartel General do Exército (DF): A sede do Exército brasileiro, em Brasília, não pode ser sobrevoada a menos de 762 metros de altura.

E o Palácio do Planalto e outros lugares?

A área do Palácio do Planalto tem uma limitação de altura de sobrevoo, mas pode ser voada seguindo procedimentos especiais. Abaixo de 1,3 km de altura, é preciso coordenar o voo com as autoridades aéreas, e não só apenas na sede do governo federal, mas em uma área que se estende até o Lago Paranoá.

Em um quadrilátero acima do Palácio da Alvorada, o sobrevoo é restrito até uma altitude de 2.450 metros. Para voar dentro da área restrita é necessário obedecer a procedimentos especiais.