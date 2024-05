Aviões de luxo de Elvis tinham cama e adereços banhados a ouro; veja

O Lisa Marie foi comprado em 1975, dois anos antes da morte do Rei do Rock, e foi batizado em homenagem à filha do cantor. Ele é um Convair 880, apelidado de "Graceland Voadora", de matrícula N880EP.

À época, ele pagou à antiga dona do avião, a companhia aérea Delta, um montante de US$ 250 mil, o equivalente a cerca de R$ 7,3 milhões em valores atualizados. O valor é baixo se comparado com o quanto ele gastou para personalizar o Lisa Marie posteriormente: US$ 800 mil (R$ 23,3 milhões em valores corrigidos).

A obra incluiu dois lavabos, um lounge, uma sala de conferências, uma sala de estar que podia ser convertida em um quarto de hóspedes e uma suíte privativa. Os sofás do avião são de camurça, e as fivelas dos cintos de segurança, entre outros acessórios, são banhados a ouro.

Ele ainda conta com detalhes dourados nas pias dos banheiros, e as mesas são cobertas de couro. Algo comum hoje em dia, o Convair de Elvis Presley possuía um sistema de som, televisão e telefone a bordo.

Interior do jato Lisa Marie, que pertenceu a Elvis Presley e será leiloado Imagem: Julien's Auctions/Handout/Reuters

A matrícula original do avião não era aquela adotada pelo cantor. A pedido do astro, ela foi alterada para N880EP: N indica a nacionalidade onde o avião está registrado (EUA), 880 é o modelo do avião e EP é de Elvis Presley.