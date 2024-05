Não foi Santos Dumont: O primeiro voo da América Latina foi em... Osasco

Em poucos instantes, o avião cruzava a atual avenida dos Autonomistas, no centro da cidade. Após correr 70 metros, o avião saiu do chão, e percorreu 103 metros em seis segundos a uma altura entre dois e quatro metros acima do chão.

Apesar de o motor ter sido testado por duas horas ininterruptas antes do voo, ele parou repentinamente, causando a queda do avião. Durante o pouso forçado, o avião quebrou uma roda, e os espectadores demonstraram apreensão com o piloto.

Lavaud conseguiu sair do assento do avião impactado por conta própria, e foi aplaudido por quem estava testemunhando a façanha. Os testes foram interrompidos após o acidente, mas já foi suficiente para registrar o marco de primeiro voo realizado no Brasil e na América Latina.

O avião São Paulo

A aeronave usada foi desenvolvida pelo próprio Lavaud com o auxílio do mecânico Lourenço Pelegatti. O São Paulo foi inspirado no monomotor francês Blériot, e tinha as seguintes características: