Avião da Azul decola nos metros finais da pista de Congonhas; qual o risco?

Veja como foi:

Troca de cueca garantida!!! pic.twitter.com/4cCxbZ9ArP -- Eric Breno (@EBaviation) May 27, 2024

É perigoso?

De acordo com o piloto Marcelo Ceriotti, vice-presidente regional da Ifalpa (Federação Internacional de Associações de Pilotos de Linha Aérea), esse tipo de decolagem não ocorre com tanta frequência, mas não oferece risco algum. A decisão do piloto por continuar um pouco mais na pista pode acontecer por diversos fatores.

O avião tem de ter atingido certa velocidade, chamada de V1, após percorrer determinado trecho da pista, para que o piloto prossiga com o procedimento de decolagem. Isso é calculado para cada voo e pode variar de acordo com o peso do avião, condições atmosféricas e as condições da pista naquele momento.

Caso o avião atinja essa velocidade, poderá decolar sem problemas, mesmo que um dos motores falhe. Ceriotti diz que as empresas monitoram constantemente os parâmetros dos aviões, que ficam gravados, e eles podem ser utilizados para verificar se houve algum problema naquele momento.