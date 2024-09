Como em filme, brasileiros ficam 'presos' em aeroporto argentino por greve

Um grupo de brasileiros ficou "preso" na área de embarque do aeroporto Jorge Newbery (conhecido como Aeroparque), na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, devido a uma paralisação de aeroviários locais na manhã desta sexta-feira (30). Assim como todas as que estavam programadas para partir de tal aeroporto, a aeronave que levaria o grupo de volta ao Brasil não pôde decolar porque os funcionários que fazem o abastecimento dos aviões e controlam o tráfego aéreo cruzaram os braços no final da manhã para participar de uma assembleia trabalhista, bem como os servidores que cuidam do departamento de imigração. Dessa forma, os passageiros que chegaram à sala de espera junto aos portões de embarque no meio da paralisação não estavam conseguindo nem voar nem voltar para trás.

Segundo a imprensa Argentina, no total, cerca de 20 voos foram cancelados ou remarcados, afetando mais de 5.500 passageiros. Os funcionários da estatal Aerolíneas Argentinas estão fazendo paralisações e assembleias há algumas semanas, em meio a uma campanha por reajuste salarial.

O que aconteceu

A consultora de empresas brasileira Ester Luchini Cunha e outros passageiros brasileiros contam que chegaram ao Aeroparque Jorge Newbery no meio da manhã. Cunha diz que ouviram no rádio do táxi, a caminho do aeroporto, algumas notícias sobre a possibilidade de uma paralisação, mas conseguiram fazer o check-in e despachar as bagagens no guichê da Latam Airlines normalmente.