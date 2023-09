Dólar cai a R$ 4,935 em dia de agenda esvaziada e feriado nos EUA

O dólar teve pouca alteração frente ao real durante o dia devido ao feriado do Dia do Trabalhador nos Estados Unidos, com os mercados ainda repercutindo dados de emprego norte-americanos do final da semana passada.

Ainda haverá o feriado da Independência do Brasil, na quinta-feira (7), que deve reduzir os volumes de negociação ao longo da semana. Por trás da oscilação tímida do dólar, vários operadores e participantes do mercado apontavam para uma agenda macroeconômica esvaziada tanto no Brasil quanto no exterior.

"Nesta curta semana, os mercados de câmbio podem ser relativamente calmos em preparação para os eventos esperados no final de setembro, como as reuniões dos principais bancos centrais", disse Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury. "Os dados macroeconômicos (desta semana) são, em sua maioria, de segunda linha e não devem ter efeitos dramáticos sobre as moedas."

Na cena global, os mercados continuavam repercutindo dados dos Estados Unidos de sexta-feira que mostraram um aumento na taxa de desemprego para 3,8% e moderação no crescimento dos salários, apontando para um arrefecimento das condições do mercado de trabalho norte-americano, apesar de uma leve aceleração na criação de vagas de emprego.

"Esse afrouxamento (no mercado de trabalho dos EUA) parece ser exatamente o que os membros do Fed [banco central dos EUA] queriam ver e concordamos com os mercados em não esperar um aumento (de juros) durante a reunião de setembro", disse Moutinho, acrescentando que "o calendário de dados desta semana é extremamente leve e poucos deles seriam relevantes o suficiente para mudar essa narrativa".

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.