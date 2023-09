Após dados dos EUA e em véspera de feriado no Brasil, dólar fica a R$ 4,984

A alta do dólar ocorre após a divulgação de dados de atividade dos Estados Unidos, em sessão volátil e de maior cautela às vésperas do feriado do Dia da Independência no Brasil, com o mercado ainda refletindo temores sobre o crescimento global.

"Aqui bateu máxima na casa de R$ 4,99 encostando em R$ 5, em um movimento que inicialmente me pareceu reflexo de cautela pré-feriado e um cenário globalmente defensivo, que nos trouxe para um dólar em alta", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Nesta semana, dados fracos sobre o comércio da zona do euro e sobre o setor de serviços da China também reacenderam preocupações sobre a possibilidade de uma recessão global.

No Brasil, o mercado continuava refletindo dúvidas sobre a capacidade do governo de elevar a arrecadação ao patamar necessário para zerar o déficit do ano que vem. "A gente ainda teme muito pelas incertezas referentes ao campo fiscal", disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

(Com Reuters)